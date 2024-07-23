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Dünya

İran, İsrail'in Paris 2024 Olimpiyatları'ndan men edilmesini istedi: Çocuk katillerine meşruiyet kazandırmak anlamına gelir

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrailli sporcuların, Gazze'de yaşanan katliamlar nedeniyle 2024 Paris Olimpiyatları'ndan men edilmesini istedi.

IHA23 Temmuz 2024 Salı 18:16 - Güncelleme:
İran, İsrail'in Paris 2024 Olimpiyatları'ndan men edilmesini istedi: Çocuk katillerine meşruiyet kazandırmak anlamına gelir
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İran Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrailli sporcuların 2024 Paris Olimpiyatları'ndan men edilmesi yönünde çağrı yapıldı. Paylaşımda, İsrailli sporcuların Paris Olimpiyatları'na katılmalarının Gazze'deki katliamlara meşruiyet vereceği belirtilerek, "Siyonist rejim kafilesinin olimpiyatlara katılması ve özel olarak korunmaları, çocuk katillerine meşruiyet kazandırmak anlamına gelir" ifadeleri kullanıldı.

İsrailli sporcuların olimpiyatlardan men edilmeleri gerektiği belirtilen paylaşımda, "Siyonist İsrail rejiminin Gazze'deki katliamları ve masum Filistin halkına karşı yürüttüğü savaş nedeniyle İsrailli sporcular olimpiyatlara katılmayı hak etmiyorlar" denildi.

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