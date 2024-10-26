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Dünya

İran: İsrail'in saldırısında 4 askerimiz öldü

İran, soykırımcı İsrail'in dün gece gerçekleştirdiği saldırısında 4 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

AA26 Ekim 2024 Cumartesi 20:38 - Güncelleme:
İran: İsrail'in saldırısında 4 askerimiz öldü
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İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece İran'a düzenlediği saldırılarda 4 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Buna göre, Binbaşı Hamza Cihandide, Binbaşı Seccad Mansuri, Astsubay Mehdi Şahruhifer ve Astsubay Mehdi Nekevi'nin yaşamlarını yitirdiği ifade edildi.

İRAN'DAKİ ASKERİ HEDEFLERE SALDIRI

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

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