İran, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısını kınadı: ''Silah ambargosu ve BM'den çıkarılma talebi''

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'daki Seyyide Zeyneb bölgesine düzenlediği ve 7 kişinin hayatını kaybetmesine, 20 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıyı kınadı. İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine yönelik saldırıları sürdürürken, aynı zamanda Gazze ve Lübnan'da soykırımlarına devam ettiğine dikkat çeken Bekayi, bu suçların ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin koşulsuz desteğiyle sürdüğünü ve bu ülkelerin İsrail'in soykırım ve savaş suçlarına ortak olduğunu belirtti.

İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı ile Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırıları karşısında uluslararası kuruluşların sessiz kalmasını kınayan Bekayi, İsrail'e karşı silah ambargosu uygulanması, Birleşmiş Milletler'den çıkarılması ve İsrail liderlerinin yargılanıp cezalandırılması gibi somut ve etkili adımlar atılmasını talep etti.