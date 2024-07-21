İran İsrail'in Yemen saldırısını kınadı: ''İsrail, tehlikeli ve öngörülemez sonuçlardan doğrudan sorumludur''

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, İsrail'in Yemen'in Hudeyde limanı bölgesine düzenlediği hava saldırısını kınadı. Kanaani, 'tehlikeli eylemlerden' İsrail'i ve ABD'yi suçladı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, Siyonist rejimin Yemen'in Hudeyde limanı tesislerine yönelik saldırılarını şiddetle kınadı ve mazlum ama güçlü Yemen halkının, Gazze'nin masum vatandaşlarına, kadınlarına ve çocuklarına verdiği onurlu desteğin bedelini ödediğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kanaani, Hudeyde limanının sivil altyapısının tahrip edilmesine ve Yemen halkının şehit olmasına ve toplu yaralanmasına yol açan bu saldırıları, çocuk katili İsrail rejiminin saldırgan doğasının bir ifadesi olarak nitelendirdi ve Siyonistlerin tehlikeli maceraları sonucunda bölgede gerginliğin tırmanması ve savaşın yayılması riskine karşı uyarıda bulundu" denildi.

İSRAİL VE ABD'Yİ SUÇLADI



İran Dışişleri Bakanlığı, Kanaani'nin söz konusu tehlikeli eylemlerden İsrail ve ABD'yi suçladığını belirterek, "Gazze Şeridi'nin savunmasız sakinlerinin sürekli öldürülmesini ve çok yönlü kuşatılmasını bölgedeki mevcut gerginliklerin ana kaynağı olarak değerlendiren Kanaani, Siyonist rejimin başta Gazze Şeridi olmak üzere Filistin'deki saldırganlığı devam ettiği sürece bölgeye barışın geri gelmeyeceğini sözlerine ekledi. Kanaani, Siyonist rejimi ve ABD hükümeti de dahil olmak üzere destekçilerini, Gazze'deki suçların devam etmesinin yanı sıra Yemen'e yönelik maceracı saldırıların tehlikeli ve öngörülemez sonuçlarından doğrudan sorumlu tuttu" ifadelerini kullandı.