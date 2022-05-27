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Dünya

İran, İsviçre'nin Maslahatgüzarı'na ABD'ye iletilmek üzere protesto notası verdi

İran yönetimi, ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre'nin Tahran Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, İran bayraklı petrol taşıyan bir geminin Yunanistan kıyılarında alıkonulmasına itirazlarını iletti.

AA27 Mayıs 2022 Cuma 11:58 - Güncelleme:
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İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlığa çağrılan İsviçre'nin Maslahatgüzarı'na ABD'ye iletilmek üzere protesto notası verildi.

Açıklamada, İran bayraklı geminin ABD'nin talebiyle Yunanistan tarafından alıkonulması ve taşıdığı yüke el konulması, uluslararası yasalar ve deniz hukuku düzenlemelerinin ve ilgili uluslararası sözleşmelerin ihlali olarak nitelenerek, geminin ve el koyulan yükünün derhal serbest bırakılması gerektiği ifade edildi.

İsviçre Maslahatgüzarının da İran'ın itirazlarını en kısa sürede ABD'ye ileteceğini aktardığı kaydedildi.

Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan Tahran ile Washington arasında diplomatik ilişki İsviçre üzerinden yürütülüyor.

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu tarafından 25 Mayıs'ta yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve teknik sorunlar nedeniyle Yunan kıyılarına sığınan İran bayraklı bir geminin alıkonulduğu ve geminin taşıdığı petrole ABD'nin talebiyle el konulduğu duyurulmuştu.

Dışişleri Bakanlığı da ülkesinin itirazlarını iletmek için Yunanistan'ın Tahran'daki Maslahatgüzarı'nı aynı gün Dışişleri Bakanlığı'na çağırmış ve geminin alıkonulmasını "uluslararası bir eşkıyalık örneği" olarak nitelemişti.

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