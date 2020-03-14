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Dünya

İran, İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran, Irak'ta ABD askerlerine ev sahipliği yapan üsse düzenlenen roket saldırılarına ilişkin suçlamaları reddederek, ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

AA14 Mart 2020 Cumartesi 14:40 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 14:40
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İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Markus Leitner'a, ABD'ye iletilmek üzere protesto notası verildi.

Irak'ta ABD ve koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu Bağdat'taki Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen roket saldırılarının ardından İran'a yönelik suçlamaların "temelsiz" olduğu ifade edildi.

Büyükelçi Leitner'a, ABD'nin İran'a yönelik her türlü hesap edilmemiş girişiminin sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

- DİPLOMATİK MESELELER İSVİÇRE ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLÜYOR

Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan Tahran ile Washington arasında diplomatik meseleler, İsviçre üzerinden yürütülüyor.

Taci Askeri Üssü'ne 11 Mart'ta katyuşa füzeleriyle düzenlenen saldırıda 2 ABD ve 1 İngiliz askeri hayatını kaybetmiş, 12 asker de yaralanmıştı. Bugün de aynı üsse yeni bir saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, saldırıyı İran destekli milislerin gerçekleştirdiğini söylemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), saldırının ardından İran destekli Ketaib Hizbullah örgütüne ait silah depolarına yönelik hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

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