İran, iyi niyet çerçevesinde Batı'yla diyaloğa hazır

Zarif, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 2020'de meclis tarafından onaylanan ve ABD'nin yaptırımları ile İranlı nükleer bilim insanlarına suikastlara karşı ülkenin nükleer programını hızlandırmasını öngören yasaya değindi.

Yasaya yönelik önceki eleştirilerine işaret eden Zarif, buna rağmen meclisin çıkardığı yasanın sorumlusunun nükleer anlaşmayı ihlal eden ABD ve anlaşmanın Avrupalı tarafları olduğunu savundu.

"İYİ NİYETLE DİYALOG KURMAYA HAZIRIZ"

İran'ın yaptırımlara karşı kendi hakları dahilinde hareket ettiğini ifade eden Zarif, "Gelecek dönemin Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yönetimindeki yeni hükümetimiz, diplomasinin bu eşsiz başarısına (2015'te imzalanan nükleer anlaşma) karşılıklı uyumu sağlamak için nükleer anlaşma ve İran'ın haklarının korunması doğrultusunda iyi niyetle diyalog kurmaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.