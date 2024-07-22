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Dünya

İran, iyi niyet çerçevesinde Batı'yla diyaloğa hazır

İran'da Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan'ın kabinesine girecek isimleri seçecek konseyin başkanlığını yapan eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşma konusunda ABD ve Avrupa ile iyi niyet çerçevesinde diyalog kurmaya hazır olduğunu ifade etti.

AA22 Temmuz 2024 Pazartesi 20:25 - Güncelleme:
İran, iyi niyet çerçevesinde Batı'yla diyaloğa hazır
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Zarif, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 2020'de meclis tarafından onaylanan ve ABD'nin yaptırımları ile İranlı nükleer bilim insanlarına suikastlara karşı ülkenin nükleer programını hızlandırmasını öngören yasaya değindi.

Yasaya yönelik önceki eleştirilerine işaret eden Zarif, buna rağmen meclisin çıkardığı yasanın sorumlusunun nükleer anlaşmayı ihlal eden ABD ve anlaşmanın Avrupalı tarafları olduğunu savundu.

"İYİ NİYETLE DİYALOG KURMAYA HAZIRIZ"

İran'ın yaptırımlara karşı kendi hakları dahilinde hareket ettiğini ifade eden Zarif, "Gelecek dönemin Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yönetimindeki yeni hükümetimiz, diplomasinin bu eşsiz başarısına (2015'te imzalanan nükleer anlaşma) karşılıklı uyumu sağlamak için nükleer anlaşma ve İran'ın haklarının korunması doğrultusunda iyi niyetle diyalog kurmaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

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