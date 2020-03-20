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Dünya

İran, Japonya'dan ABD yaptırımlarının kaldırılması için yardım istedi

ran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Japonya'ya 'yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi zorlaştıran' ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının kaldırılması için çabalarını artırma çağrısında bulundu.

AA20 Mart 2020 Cuma 14:07 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 14:07
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İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Zarif, Japon mevkidaşı Motegi Toşimitsu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Japonya'ya ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların kaldırılması için çabalarını hızlandırma çağrısında bulunan Zarif, "ABD yaptırımları, İran'da koronavirüs salgınını durdurmak için gerekli tıbbi malzeme ve ilaç tedarikine engel oluşturuyor. Japon hükümetini, ABD'nin tek taraflı ve yasa dışı yaptırımlarının kaldırılması doğrultusundaki çabalarını hızlandırmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zarif, Japonya'nın virüsle mücadele için İran'a yaptığı yardımlar nedeniyle de memnuniyetini dile getirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Toşimitsu ise salgınla mücadele eden İran'a ülkesinin yaptığı yardımların devam edeceğini belirterek, "Japonya, nakdi yardımların yanı sıra Kovid-19 hastalarına yardım için ilaç bağışında da bulunacak." dedi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, bugün yaptığı açıklamada, ülkede koronavirüs nedeniyle 1433 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının da 19 bin 644'e ulaştığını belirtti.

Reisi, şu ana kadar virüs nedeniyle tedavi gören 6 bin 745 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini verdi.

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