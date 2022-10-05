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Dünya

İran ''kaçak akaryakıt'' taşıyan gemiye el koydu

İran'ın Basra Körfezi'nde 'kaçak akaryakıt' taşıyan bir gemiye el koyduğu ve olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

AA5 Ekim 2022 Çarşamba 10:50 - Güncelleme:
İran ''kaçak akaryakıt'' taşıyan gemiye el koydu
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İran'ın yarı resmi Tesnim ajansının haberine göre, Hürmüzgan eyaleti Yargı Erki Başkanı Mücteba Kahramani, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt yüklü olduğu tespit edilen bir gemiye operasyon düzenlendiğini söyledi.

Sınır muhafızlarının operasyonu sonucu gemide, 250 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini aktaran Kahramani, gemiye el konulduğunu ve olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

İran'da kaçakçılar devletin sübvanse ettiği akaryakıt ürünlerini ülke dışında satmaya çalışıyor.

  • Basra Körfezi
  • İran
  • kaçak akaryakıt

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