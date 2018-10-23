İran, kaçırılan sınır muhafızları için Pakistan'la ortak komite kurdu

Kasımi, İran basınına yaptığı açıklamada, Pakistan topraklarına kaçırılan 12 sınır muhafızının akıbeti ve bu konuda Pakistan'la sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaçırılma olayını Pakistan Başbakanı İmran Han'ın göreve gelmesinden sonra Tahran'la ilişkilerinde "ilk zorlu sınavı" olarak nitelendiren Kasımi, "İran ile Pakistan arasındaki istişareler ve iş birliği sonucunda en kısa zamanda doğru sonuçlar almayı umuyoruz." dedi.

Konuyla ilgili Tahran ve İslamabad arasında üst düzey askeri yetkililer tarafından ortak komite kurulduğunu anlatan Kasımi, bu sayede iki ülkenin çeşitli birimleri ve Savunma Bakanları'nın da aralarında olduğu üst düzey askeri yetkililerin ortak çalışma yürüttüğünü belirtti.

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Mircave kentinde geçen hafta sabaha karşı sınırda görevli 12 asker Ceyşu'l Adl isimli örgüt tarafından Pakistan topraklarına kaçırılmıştı.

İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor.

Söz konusu örgüt geçen yıl nisan ayında 1 İran askerini kaçırmıştı. Kaçırılan asker 15 Ağustos'ta serbest bırakılmıştı.