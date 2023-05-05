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Dünya

İran, kardeş ülkenin 4 diplomatını ''istenmeyen kişi'' ilan etti

İran, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Tebriz Konsolosluğu'nda görevli Azerbaycanlı 4 diplomatı sınır dışı etti.

IHA5 Mayıs 2023 Cuma 20:41 - Güncelleme:
İran, kardeş ülkenin 4 diplomatını ''istenmeyen kişi'' ilan etti
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İran medyasında yer alan haberde İran'ın istenmeyen kişi olarak ilan ettiği Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Tebriz Konsolosluğu'nda görev yapan 4 diplomatın sınır dışı edildiği belirtildi. Söz konusu kararın Azerbaycan'ın İranlı 4 diplomatı Nisan ayında istenmeyen kişi ilan etmesine karşılık olarak verildiği vurgulandı. Diplomatların geçtiğimiz ay sınır dışı edildiği aktarıldı.

Azerbaycan-İran gerilimi

Öte yandan Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne 27 Ocak'ta gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından Azerbaycan hükümeti, 29 Ocak'ta büyükelçilik personelini İran'dan çekme kararı almış, 6 Nisan'da ise İran'ın Bakü Büyükelçiliği'nde görev yapan 4 diplomatı istenmeyen kişi ilan edip ülkeyi terk etmelerini istemişti.

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