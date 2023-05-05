İran, kardeş ülkenin 4 diplomatını ''istenmeyen kişi'' ilan etti

İran medyasında yer alan haberde İran'ın istenmeyen kişi olarak ilan ettiği Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Tebriz Konsolosluğu'nda görev yapan 4 diplomatın sınır dışı edildiği belirtildi. Söz konusu kararın Azerbaycan'ın İranlı 4 diplomatı Nisan ayında istenmeyen kişi ilan etmesine karşılık olarak verildiği vurgulandı. Diplomatların geçtiğimiz ay sınır dışı edildiği aktarıldı.
Öte yandan Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne 27 Ocak'ta gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından Azerbaycan hükümeti, 29 Ocak'ta büyükelçilik personelini İran'dan çekme kararı almış, 6 Nisan'da ise İran'ın Bakü Büyükelçiliği'nde görev yapan 4 diplomatı istenmeyen kişi ilan edip ülkeyi terk etmelerini istemişti.