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Dünya

İran kendi gemisini vurdu! Resmi açıklama geldi

İran donanmasının, Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında ülkeye ait bir savaş gemisini yanlışlıkla vurması sonucunda yaklaşık 40 askerin hayatını kaybettiği ileri sürüldü. İran olayı doğruladı ancak 'onlarca kişi öldü' iddialarının aksine 'en az bir kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı.' ifadelerini kullandı.

AA11 Mayıs 2020 Pazartesi 07:18 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 07:21
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İran medyasında yer alan haberlere göre, Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında, İran donanmasına ait Cameran fırkateyni, donanmaya ait Konarek adlı başka bir fırkateyni yanlışlıkla vurdu.

Devrim Muhafızları Ordusuna ait "Cevan" gazetesinin muhabiri Vahid Hacipur, sosyal medya hesabından, olayda en az 40 askerin hayatını kaybettiğini ifade etti.

İRAN ORDUSUNDAN KENDİ GEMİSİNİ YANLIŞLIKLA VURDUĞU İDDİALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İran Ordusu, dün düzenlenen deniz tatbikatı esnasında, Konarek savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklı, kazara meydana gelen olayda en az bir kişinin öldüğünü bildirdi.

İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Bender Abbas 1. Bölgesi Halkla İlişkiler Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Dün düzenlenen deniz tatbikatı esnasında, Konarek savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklı, kazara meydana gelen olayda en az bir kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, olayın detayları hakkında bilgi verilmedi.

İş yerinde çıkan tartışma kanlı bitti

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