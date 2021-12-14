İran, Kerec Nükleer Tesisinde denetim için yaptırımların kaldırılmasını şart koşuyor

AA 14 Aralık 2021 Salı 12:00 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 12:00

Başkent Tahran'daki bir programa katılan İslami, UAEA ile aralarında anlaşmazlığa yol açan nükleer tesisin denetimiyle ilgili devlet medyasına açıklamada bulundu.

Kerec Nükleer Tesisinin denetlenmesinin ve nükleer anlaşmada yer alan konuların Tahran ve Ajans arasındaki Güvenlik Denetim Anlaşması'nın dışında olduğunu savunan İslami, şu ifadeleri kullandı:



"Diğer ülkeler nükleer anlaşmadaki taahhütlerine uyarsa İran da uyacaktır. Yaptırımlar devam ederken nükleer anlaşmadaki taahhütlerimize uymamız için baskı yapmalarını gerektirecek hiçbir sebep yoktur. NPT ve Güvenlik Denetim Anlaşması çerçevesinde hareket ediyoruz ve bunlar dışında hiçbir şeyi kabul etmiyoruz."

İslami, İran ve UAEA ilişkilerinin Güvenlik Denetim Anlaşması ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) tüzük ve yasalarına göre olması gerektiğini belirterek, Ajansın İran'daki nükleer faaliyetleri bu çerçevede denetlediğini ifade etti.

İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili iddiaların İsrail tarafından ortaya atıldığını savunan İslami, "Nükleer anlaşma uygulanacaksa tüm tarafların taahhütlerine uyması gerekiyor. İran'ın taahhütlerine tam olarak bağlı kalması ve karşı tarafın vaatlerini yerine getirmemesi diye bir şey olamaz." diye konuştu.

Medyada yer alan iddiaların psikolojik algı operasyonu ve siyasi olduğunu öne süren İslami, şunları kaydetti:



"Karşımızda İran'ın teknolojik ve bilimsel ilerlemesine tahammül etmeyen bir akım var. Bu ithamlarla İran'ın farklı amaçlarının olduğu ve bunları gizlemeye çalıştığı algısını oluşturmaya çalışıyorlar."

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, kurumun İran'ın nükleer programını doğrulama ve gözlem faaliyetlerinde yaşadığı sorunları çözüme kavuşturmak amacıyla bu ülkeyi 23 Kasım'da ziyaret etmiş ancak taraflar arasındaki görüşmelerden sonuç alınamamıştı.

