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Dünya

İran'da yeni tip koronavirüs kısıtlamaları 8 Nisan'a uzatıldı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelindeki kısıtlamaların 8 Nisan'a uzatıldığını açıklarken, kuralları ihlal eden hastaların cezaya tabi tutulacağını bildirdi.

AA31 Mart 2020 Salı 11:09 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 11:09
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Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Salgının kontrol altına alınabilmesi için halkın sağlık yetkililerin tavsiyelerine ve hastaların karantina kurallarına uyması gerektiğini vurgulayan Ruhani, "Bir kişi bu hastalığa yakalanmışsa kendisini karantinaya alması zorunludur. Durumu vahimse hastanede, durumu iyi ise evinde kendisini karantinaya almalı ve evden dışarı çıkmamalıdır. " dedi.

- KARANTİNA KURALLARINI İHLAL EDENLER CEZAYA TABİ TUTULACAK

Ruhani, "Testinin sonucu pozitif olan bir kişinin dışarı çıkarak ülkenin kurallarını ihlal ettiği ve başkalarına zarar verdiği tespit edilirse yasalar kapsamında cezaya tabi tutulacaktır." diye konuştu.

Sağlık sigortası olmayan kişilerin de hastanelere başvurmaktan çekinmemesi gerektiğini belirten Ruhani, "Korona hastalarından sigortası olmayanlar hastanede sigorta kapsamına alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Ülke genelindeki kısıtlamaların da uzatıldığını açıklayan Ruhani, "Kısıtlamaların 15 Ferverdin'e (3 Nisan) kadar sürdürülmesini kararlaştırmıştık. Bugün bu kısıtlamaların 20 Ferverdin'e (8 Nisan) uzatılmasını kararlaştırdık." dedi.

Kovid-19 hastalığı nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülkelerden İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

- İRAN'DA SALGINA KARŞI TEDBİRLER

Ülkede virüse yakalananların sayısı 40 bini aşarken can kaybı 2 bin 757 oldu. Kovid-19 teşhisi konulanlardan yaklaşık 14 bin kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

İran'da 7 Mart'ta büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatlerini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu. 25 Mart'ta ise yasağın boyutu genişletilerek, halka seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı getirilmişti.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de iptal edilmişti. Halkın temel ihtiyaçlarının karşılandığı market, manavlar ve eczanelerin dışındaki alışveriş noktaları da 3 Nisan'a kadar kapatılmıştı.

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