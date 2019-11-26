İran, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili Norveç Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Dışişleri Bakanlığı sitesinden yapılan açıklamada, İran yönetiminin protestosunun ve bu olaydan duyduğu rahatsızlığın Norveç makamlarına ulaştırılmak üzere Tahran Maslahatgüzarı'na iletildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu eylemin tüm Müslümanların duygularını incittiği, ifade özgürlüğü adı altında 1 milyar 500 milyon Müslümanın inancına hakaret edilemeyeceği mesajının Norveçli yetkililere gönderildiği kaydedildi.

Ayrıca Norveç'ten olayın sorumlularının yargıya teslim edilmesi ve "bu tür olayların tekrarının önlenmesi" talep edildi.

- AŞIRI SAĞCI GRUPTAN, İSLAM KARŞITI GÖSTERİ

Norveç'te göçmenlerin yoğun yaşadığı Kristiansand kentinde, 16 Kasım'da aşırı sağcı Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun grubunun lideri Lars Thorsen, Kur'an-ı Kerim'i yakma girişiminde bulunmuştu.

Thorsen'e müdahale eden Suriyeli genç Omar Dabaa, Norveç'in UTROP dergisine yaptığı açıklamada, polisin, gösteri öncesi Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olacağını belirtmesine rağmen bunu yapmadığını kaydetmişti.

Dabaa, "Thorsen'e müdahale ederek engel olmaya çalıştım. Polis, 9 saniye sonra engel oldu." ifadesini kullanarak, haberlerde, grubun diğer lideri Arne Tumyr'in, Kur'an-ı Kerim'i çöp kutusuna attığına dair bilgilerin verildiğini ancak bunun doğru olmadığını belirtmişti.

Thorsen, gösteride, Kur'an-ı Kerim'i 7 saniye boyunca 30-40 polisin gözü önünde yakmıştı.