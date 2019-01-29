İran lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı Firuzabad: Rusya, İran aleyhine anlaşma yapmaz

Firuzabadi, İsrail'in Suriye'deki İran mevzilerini Rusya'nın bilgisi dahilinde vurduğu ve bu saldırılar sırasında Rusya'nın S-300 savunma sistemlerini devreye sokmadığı yönündeki iddialar hakkında, "Rusya, Avrupa ve bölgedeki mevcut durum dikkate alındığında Rusya, İran'ın menfaatleri aleyhine bir anlaşma yapmayacaktır." dedi.

İran ve Rusya arasındaki stratejik ortaklığa değinen Firuzabadi, "Tahran ile Moskova arasında iyi ilişkiler bulunmaktadır. Avrupa ve ABD'deki mevcut durum göz önüne alındığında, Batı Asya cephesi özelinde İran-Rusya ilişkilerinin daha sağlam olması gerekmektedir." dedi.

"İRAN, FÜZE KUVVETİNİ MÜZAKERE KONUSU YAPMAYACAKTIR"

İran resmi ajansı İRNA'ya göre, Firuzabadi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'in cumartesi günü İran ile yapılan müzakerelerin sonuca ulaşmaması durumunda Tahran'a yaptırım uygulayacakları yönündeki açıklamalarıyla ilgili Fransa'daki protestoları devrim olarak niteleyerek, "Fransa, devrimini İran füzeleriyle gizliyor ve silah kullanarak göstericilerle çatışıyor. İran füze ve savunma kuvvetini müzakere konusu yapmayacaktır." ifadesini kullandı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe, perşembe günü mecliste yaptığı konuşmada, "Rusya'nın S-300 savunma sistemleri Suriye'de kurulu bulunmaktadır. Siyonist rejimin saldırıları sırasında Rusya bu sistemleri devre dışı bırakıyor. Siyonist rejim ile Rusya savunma sistemi arasında bir işbirliği olduğu görülüyor." demişti.