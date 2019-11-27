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İran Lideri Hamaney: Gösteriler geniş kapsamlı ve tehlikeli bir komplo

İran Lideri Ali Hamaney, ülkedeki benzin zammı gösterilerini 'geniş kapsamlı ve tehlikeli bir komplo' olarak nitelendirdi.

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İran medyasına göre Hamaney, Milis Gücü (Besiç) Haftası münasebetiyle başkent Tahran'da yaptığı konuşmada, gösterilerin bazı kesimlerce finanse edildiğini ileri sürerek, "Benzin zammı bahane edilerek ölüm ve yıkımı hedefleyen geniş kapsamlı, derin ve çok tehlikeli bir komplo İran halkı tarafından boşa çıkarıldı." dedi.

Besiç ve emniyet güçlerinin göstericilere müdahalesinden övgüyle söz eden Hamaney, olayların bastırılmasıyla ülke düşmanlarının geri adım attığını söyledi.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Uluslararası Af Örgütü de gösterilerde en az 143 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

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