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Dünya

İran lideri Hamaney: İsrail bir ülke değil terör üssüdür

İran lideri Ali Hamaney, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini eleştirerek, 'İsrail bir ülke değil, terör üssüdür. O yüzden ona karşı savaşmak herkesin görevidir.' dedi. İran lideri, Hristiyan ve Müslüman din adamlarına İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesini haram ilan etmeleri çağrısında bulundu.

AA07 Mayıs 2021 Cuma 15:16 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 15:16
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İran'da Kudüs Günü dolayısıyla televizyondan canlı yayında konuşma yapan Hamaney, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını ve bazı Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesini eleştirdi.

ABD, İngiltere ve İsrail'i "Filistin'in düşmanları" olarak nitelendiren Hamaney, sorunun çözümü için bu güçlere güvenilmemesi gerektiğini ifade etti.

Hamaney, "Siyonistler, Filistin'i ilk günden terörist üssüne çevirdiler. İsrail bir ülke değil, terör üssüdür. O yüzden ona karşı savaşmak herkesin görevidir." ifadelerini kullandı.

İran lideri, Hristiyan ve Müslüman din adamlarına İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesini haram ilan etmeleri çağrısında bulundu.

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