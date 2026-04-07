7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
  • İran lideri Hamaney yaşıyor mu? İstihbarat notu ortaya çıktı
Dünya

İran lideri Hamaney yaşıyor mu? İstihbarat notu ortaya çıktı

İran'da Ayetullah Mücteba Hamaney'in, ABD-İsrail saldırısında ağır yaralandığı ve bilinci kapalı şekilde Kum'da tedavi gördüğü iddia edildi. Eski lider Ali Hamaney için ülkenin dini merkezi sayılan Kum'da türbe hazırlığı yapıldığı ve birden fazla mezar alanı planlandığı iddia edildi.

AA7 Nisan 2026 Salı 11:39 - Güncelleme:
İran lideri Hamaney yaşıyor mu? İstihbarat notu ortaya çıktı
İngiliz "The Times" gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail istihbaratına dayanan bir değerlendirme notuna göre, Hamaney'in İran'ın Kum kentinde tedavi altında olduğu ve ülkeyi yönetebilecek durumda olmadığı iddia edildi.

Haberde, Körfez ülkeleriyle de paylaşılan söz konusu notta, "bilinci kapalı olan Mücteba Hamaney'in ağır sağlık durumu nedeniyle Kum'da tedavi gördüğü ve karar alma süreçlerine katılamadığı" öne sürüldü.

Aynı değerlendirme notunda, hayatını kaybeden eski lider Ali Hamaney için ülkenin dini merkezi sayılan Kum'da türbe hazırlığı yapıldığı ve birden fazla mezar alanı planlandığı iddia edildi.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in, babası Ali Hamaney'in öldürüldüğü ABD-İsrail saldırısında yaralandığına öne sürülen haberde, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı ile İran'ın Washington'daki temsilciliğinden konuya ilişkin yorum talep edildiği, ancak henüz resmi açıklama yapılmadığı aktarıldı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreini, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, İran lideri Hamaney'in güvenlik endişelerinden dolayı ortaya çıkmadığını söylemişti.

İran liderinin ülkeyi yönetmeye devam ettiğini vurgulayan Bahreini, Hamaney'in sağlığının da oldukça iyi olduğunu ifade etmişti.

