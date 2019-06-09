İran lideri Hamaney'den 619 mahkuma af ve ceza indirimi

Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin önerisi ve Hamaney'in onayıyla 619 mahkumun cezalarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Açıklamada, kararın, Ramazan Bayramı dolayısıyla Devrim Mahkemeleri, Devlet Ceza Kurumları ile Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumlarından ceza alan mahkumları kapsadığı belirtilerek, affedilen ve cezasında indirim yapılan mahkum sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Lübnan makamlarının Tahran'da hapis yatan Lübnan vatandaşı mühendis Nizar Zaka'nın affedilmesi ve serbest bırakılmasıyla ilgili talebinin kendilerine ulaştığını ancak bu ismin affedilenler arasında olmadığını bildirdi.

İran Anayasası'nın 110'uncu maddesinin 11'inci fıkrasına göre Hamaney'in mahkumları af yetkisi bulunuyor. Hamaney, İran Yargı Erki'nin talebi üzerine her yıl devrim yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor.