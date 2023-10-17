İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2023 Salı / 3 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9006
  • EURO
    29,5275
  • ALTIN
    1727.3
  • BIST100
    8018.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran lideri Hamaney'den İsrail'e gözdağı! 'Saldırılar durmazsa' diye uyardı
Dünya

İran lideri Hamaney'den İsrail'e gözdağı! 'Saldırılar durmazsa' diye uyardı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam etmesi halinde Lübnan Hizbullahı'nın da dahil olduğu 'direniş güçleri' olarak adlandırılan grupların harekete geçeceğini savundu.

AA17 Ekim 2023 Salı 14:25 - Güncelleme:
İran lideri Hamaney'den İsrail'e gözdağı! 'Saldırılar durmazsa' diye uyardı
ABONE OL

İran devlet televizyonuna göre, Hamaney, başkent Tahran'daki bir toplantıda konuştu.

Konuşmasının bir bölümünde İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Hamaney, "İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam etmesi halinde Lübnan Hizbullahı'nın da dahil olduğu direniş güçleri olarak adlandırılan grupları kimsenin durduramayacağını" söyledi.

İsrail'in Gazze'de dünyanın gözleri önünde Filistinlilere karşı soykırım yaptığını dile getiren Hamaney, "Bazı yabancı yetkililer, Filistinlilerin neden sivilleri öldürdüğünü söylüyor. Yerleşim yerlerinde yaşayanlar sivil değil. Hepsi silahlı." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken Lübnan'ın güneyinde 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ile İsrail ordusu arasında karşılıklı çatışmalar yaşanıyor. Şu ana kadar kontrollü devam eden çatışmalarda 3 İsrail askeri ölürken, 3 sivil, 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihat Hareketi üyesi hayatını kaybetti.

İran; Lübnan Hizbullahı, Suriye'deki milisler, Irak'ta desteklediği silahlı gruplar ve Yemen'deki Husileri "direniş güçleri" olarak adlandırıyor.

  • İran lideri
  • direniş güçleri
  • Gazzedeki saldırılar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.