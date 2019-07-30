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İran mahkeme başkanı: Alinejad için fotoğraf paylaşan hapisle yargılanacak

Tahran Devrim Mahkemesi Başkanı Musa Gazenferabadi, Amerika'da yaşayan İranlı kadın gazeteci ve aktivist Mesih Alinejad'ın (43), ülkesindeki kısıtlayıcı uygulamalara tepki amacıyla başlattığı kampanyalara türbansız fotoğraf veya video paylaşarak destek verecek kadınların 1 ila 10 yıl arasında hapisle cezalandırılacağı uyarısında bulundu.

  • DHA
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Sürgün edildiği için Amerika'da yaşayan İranlı kadın gazeteci ve aktivist Mesih Alinejad, ülkesindeki kadınlara yönelik baskıcı ve kısıtlayıcı uygulamalara tepki amacıyla sosyal medyada 'Gizli Özgürlükler' ve 'Beyaz Çarşamba' isimleriyle kampanyalar başlattı. Kampanyalara İran'daki kadınlar da ilgi gösterince, Mahkeme Başkanı Musa Gazenferabadi, Alinejad'e destek vermek amacıyla sosyal medya hesaplarında türbansız fotoğraf veya video paylaşan kadınların, İran'a karşı olan ülkelerle işbirliği yapacakları gerekçesiyle 1 ila 10 yıl arasında hapisle cezalandırılacağı uyarısında bulundu.

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