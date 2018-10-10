İran Meclis Başkanı Laricani: İsrail, Suriye’deki S-300’leri vuracak yetenekte değil
İran Meclis Başkanı Laricani, İsrail’in Suriye’deki S-300 hava savunma füze sistemlerini vuracak yetenekte olmadığını belirtti.
İsrail'in, Rusya'nın Suriye'ye sağladığı S-300'leri vurma niyetinde olduğu açıklamasını Russia Today (RT) televizyonuna değerlendiren Laricani, "İsraillilerin herhangi bir ciddi adım atabileceğini düşünmüyorum. Rusya, Suriye'ye S-300 hava savunma sistemlerini konuşlandırma ve kendi çıkarlarını koruma hakkına sahip, özellikle İsrail'in Rus uçağına saldırısından sonra. Bu, Rusya'nın meşru hakkı" dedi.
Daha önce İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Tsahi Hanegbi'nin, Suriye'ye S-300 sevkiyatının, İsrail'in envanterindeki ABD yapımı F-35 savaş uçaklarının etkinliğini etkilemeyeceğini söylediği bildirilmişti.
(Sputnik Türkiye)
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