İran Meclis Başkanı Laricani: Trump'ın davranışları öngörülemeyen şartlar doğurdu

Eski Brezilya Devlet Başkanı Fernando Collor de Mello ile mecliste bir araya gelen İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD'nin yaptırımlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Nükleer müzakerelerin eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Amerikalıların talebi üzerine yapıldığını aktaran Laricani, "Trump, ani bir kararla anlaşmayı bozdu ve bu hareketiyle İran'ı karıştıracağını düşündü." şeklinde konuştu.

İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) göre Laricani, ABD Başkanı Trump'ın ekonomik sözleşmelerden çekilerek Avrupalıları, füze anlaşmasından çekilerek Rusları ve Paris İklim Anlaşması'ndan çekilerek de dünyayı tedirgin ettiğini ve herkes için öngörülemeyen şartlar doğurduğunu dile getirdi.

Laricani, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ı icat ettiğini ve bu nedenle terörle mücadelesinin inandırıcı olmadığını savundu.