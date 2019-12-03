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İran Meclis Başkanı Laricani: Yemen meselesinin gizli boyutları var

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Yemen meselesinin gizli boyutları olduğunu ve diğer meselelerin ele alınması için öncelikle ateşkesin ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

  • AA
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İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) göre, dün akşam Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ile bir araya gelen Laricani, sorunların bertaraf edilmesi için bölge ülkelerinin birbirleriyle yakın ilişkide olması gerektiğini belirtti.

Yemen meselesinin müzakereyle çözülmesi temennisinde bulunan Laricani, "Yemen meselesinin gizli boyutları var. Öncelikle ateşkes gerçekleşmeli ve sonrasında diğer meseleler ele alınmalı. Karşı taraf, sorunu zorla çözemeyeceğini bilmelidir." görüşlerini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı bir düşmanlığı olduğunu savunan Laricani, "ABD'nin mantıksız tutumu ve İran'ın petrol satışını sıfıra indirme çabası etkisiz kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Umman Dışişleri Bakanı Bin Alevi de bölgedeki krizlerin bertaraf edilmesi için doğan fırsatların değerlendirilmesi gerektiğine belirtti.

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Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Bin Alevi ile yaptığı görüşmede, ABD'nin Basra Körfezi'nde oluşturmaya çalıştığı uluslararası deniz koalisyonunun başarısız olduğunu savunarak, yabancıların dahil olmadığı bölgesel ittifakların güvenliği temin edebileceğini söyledi.

Yemen'deki savaşın devam etmesinin düşmanların çıkarlarına hizmet ettiğini kaydeden Şemhani, Suudi Arabistan'a "bölgenin istikrarını tehlikeye atmaması" çağrısında bulundu.

Umman Dışişleri Bakanı Bin Alevi de bölgedeki gerginliğin Basra Körfezi'ne kıyısı olan hiçbir ülkenin çıkarına olmadığına ve sorunun çözülmesi gerektiğine dikkati çekerek, bölgede kalıcı bir istikrarın ancak ülkelerin anlaşmasına bağlı olduğunu ve Umman'ın bunun için tüm imkanlarını kullanmaya hazır olduğunu vurguladı.

Resmi ziyaret kapsamında dün Tahran'a gelen Bin Alevi, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile de görüşmüştü.

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