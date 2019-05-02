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İran Meclis Başkanı Laricani: ABD'nin şartlarını kabul etmeyeceğiz

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD'nin yeni bir anlaşma için öne sürdüğü şartları hiçbir zaman kabul etmeyeceklerini söyledi.

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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Rezevi Horasan eyaletinde Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada Laricani, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilme kararının ardından duyurduğu 12 maddenin mantıksız olduğunu belirtti.

ABD'nin öne sürdüğü şartların asla kabul edilmeyeceğini vurgulayan Laricani, "Bizden ABD'nin isteklerine boyun eğmemizi beklemeyin. Bu 12 şart İran'ı zillete atacaktır. Bu yüzden direnmekten başka yol yoktur." dedi.

ABD'nin baskılarına karşı halka sabırlı olmaları çağrısında bulunan Laricani, "ABD'nin liyakatsiz yöneticileri, pes etmek zorunda kalacak ancak biz sabırlı olmazsak istediklerine ulaşarak bize de Suudi Arabistan'a yaptıklarını yapacaklar. ABD, Suudi Arabistan'ın hem parasını alıyor hem de onları aşağılıyor. Biz böyle değiliz bu milletin hakkını savunmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yaptırımlar nedeniyle ekonomik olarak zor zamanlar geçirdiklerini dile getiren Laricani, ülkede kendi kendine yeten bir ekonomik sistem oluşturulması gerektiğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından geçen yıl mayıs ayında yaptığı açıklamada, İran'la yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini vurgulayarak 12 maddelik şart öne sürmüştü.

Bu şartlar arasında, İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durdurması ve plütonyum ön işleme faaliyetine asla başlamamasının yanı sıra ülke çapındaki tüm askeri tesislere kayıtsız şartsız giriş imkanı sunması ve balistik füze programını durdurması bulunuyor.

ABD yönetimi ayrıca, "İran'dan tüm ABD vatandaşlarını serbest bırakmasını, bölgesel müdahalelerine son vermesini, Suriye'deki tüm güçlerini geri çekmesini ve İsrail'i tehdit etmeye son vermesini" istiyor.

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