18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7422
  • 6,3288
  • 269.755
  • 104835
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran Meclis Komisyonu: Gösterilerde gözaltına alınanlar işsiz veya dar gelirli

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Nakavi Hüseyni, benzin zammı protestolarında gözaltına alınanların çoğunlukla 'işsiz' veya 'dar gelirli' olduğunu söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Hüseyni basına yaptığı açıklamada, komisyon toplantısında benzin zammı protestolarının ele alındığını belirtti.

Hüseyni, "Toplantıda yer alan İstihbarat birimleri, çıkması muhtemel olaylar ve güvenlik sorunlarıyla ilgili öngörülerini yaklaşık bir yıl önce İçişleri Bakanlığına iletmişlerdi. Gözaltına alınanların çoğu işsiz veya dar gelirli." dedi.

Gösterilerde yıkıcı ve tahrip amaçlı faaliyetlerde bulunan eylemcilerin belli bir taktik ve strateji izlediklerini öne süren Hüseyni, İran rejimi karşıtı Halkın Mücahitleri Örgütü'nün bazı göstericilere 2 yıldan bu yana eğitim verdiğini ifade etti.

Hüseyni, söz konusu olaylarla ilgili ülke genelinde kaç kişinin gözaltına alındığına dair bilgi vermedi.

- İRAN'DA BENZİN ZAMMI ŞİDDETLİ PROTESTOLARA YOL AÇTI
 

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolar başlamıştı.

Gösterilerde, birçok kentte kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Polisin müdahale ettiği olaylarda henüz ölü ve yararlılar hakkında resmi açıklama yapılmadı. Uluslararası Af Örgütü, olaylar sırasında en az 143 göstericinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İranlı yetkililer ise şu ana kadar olaylar sonucunda 6 güvenlik görevlisinin ve 1 göstericinin öldüğünü duyurdu. Gösterilerin ülke dışından organize edildiğini savunan Tahran yönetimi, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı suçluyor.

Pars ve Kaplan hareket halinde OMTAS´la vurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ'ye peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı kararı var

FETÖ'ye peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı kararı var

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

MFÖ'den ödül açıklaması: Onur duyduk

MFÖ'den ödül açıklaması: Onur duyduk

Yargıtay'dan emsal 'yıllık izin parası' kararı

Yargıtay'dan emsal 'yıllık izin parası' kararı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Haluk Bilginer'e Emmy ödülü

Haluk Bilginer'e Emmy ödülü

Cinayeti çözmek için 800 kişiden DNA alınacak

Cinayeti çözmek için 800 kişiden DNA alınacak
 

POPÜLER HABERLER

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor - 2

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor - 2

Başkan Erdoğan böyle karşılandı

Başkan Erdoğan böyle karşılandı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yara izlerini sanat eserine dönüştüren dövmeler

Yara izlerini sanat eserine dönüştüren dövmeler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA