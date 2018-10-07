İran Meclisi 'Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'na katılımı' onayladı

Meclis Genel Kurulunda oylamaya sunulan yasa tasarısına 271 milletvekilinden 143'ü lehte oy verirken, 120 milletvekili karşı ve 5 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, mecliste oylama öncesi yaptığı konuşmada, yasa tasarısının kabul edilmemesi durumunda ABD'nin ülkeye yönelik baskılarının artacağını söyledi.

Zarif, söz konusu konvansiyona katılımın önemine işaret ederek, "Merkez Bankası Başkanı (Abdunnasır Himmeti), üç gün önce Moskova'ya gitti. Rusya bize konvansiyona katılmadığımız sürece bize yardım edemeyeceğini söyledi. Çin de aynı şekilde konvansiyona katılmamamız halinde bizle ilişki kuramayacağını iletti." dedi.

Öte yandan yasa tasarısına karşı çıkan bir grup, meclis önünde toplanarak tasarının onaylanmasını protesto etti. Protestocular yasa tasarısının kabulünün "halka ihanet" olduğunu savundu.

Ülkedeki muhafazakar kanat, "hassas finansal bilgilerin düşmanların erişimine açılacağı" gerekçesiyle söz konusu tasarıya karşı çıkıyordu.

CFT'yi de kapsayan Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) katılım tasarısının yasalaşması için meclisin onayından sonra Anayasayı Koruyucular Konseyinden de geçmesi gerekiyor.

Kara para aklama ve terör finansmanının engellenmesine yönelik 37 üye ülkenin bankacılık ve mali sistemini denetleyen FATF; Kuzey Kore ile gri listede bulunan İran yönetimine, "ülkenin finansal yapısını uluslararası normlara uygun hale getirecek reformları tamamlaması" için ekim ayına kadar süre vermişti.