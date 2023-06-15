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Dünya

İran medyası duyurdu: Suudi Arabistan'a Tahran'a ziyaret

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın iki gün sonra İran'ı ziyaret edeceği bildirildi.

AA15 Haziran 2023 Perşembe 10:24 - Güncelleme:
İran medyası duyurdu: Suudi Arabistan'a Tahran'a ziyaret
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İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, 17 Haziran'da başkent Tahran'ı ziyaret edere, İranlı yetkililerle bir araya gelecek.

Bin Ferhan'ın ziyareti sırasında 2016'da kapatılan Suudi Arabistan'ın Tahran'daki büyükelçiliğinin yeniden açılması bekleniyor.

- İRAN İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRME SÜRECİ

Suudi Arabistan'da Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişinin "terör" suçlamasıyla idam edilmesi sonrasında yaşanan gerginlik sürecinde Suudi Arabistan ile İran arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmişti.

Irak ve Umman'ın ev sahipliğinde 2021'de müzakerelere başlayan Riyad ve Tahran, 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

İran, 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Enayeti'nin Riyad Büyükelçisi olarak atandığını açıklamış, 6 Haziran'da İran'ın Riyad Büyükelçiliği, 8 Haziran'da da Cidde Konsolosluğu yeniden açılmıştı.

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