İran medyası: ABD ve İsrail öldürdü

29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,698
  • 6,3582
  • 261.043
  • 103395
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran medyası: IAEA Başkanı Amano'yu ABD ve İsrail öldürdü

İran medyası, 18 Temmuz´da hayatını kaybeden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Başkanı Yukiya Amano´nun, ABD ve İsrail işbirliğiyle bir suikasta kurban gittiğini iddia etti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran´da yayın yapan özel haber ajansı Tasnim, Amano´nun İran´ın nükleer programına karşı gerçekle ilgisi olmayan suçlar üretmediği gerekçesiyle ABD´nin büyük baskısı altında olduğunu; bu nedenle suikast sonucu öldürüldüğünü iddia etti.
 
Adı açıklanmayan bir kaynak haber ajansına, Amano´nun, İran´ın nükleer programına karşı sahte bir dosya açması için uzun süredir ABD ile İsrail´in ağır baskısı altında olduğunu söyledi.
 
Haberde ayrıca, Trump hükümeti ve İsrail rejiminin Amano´ya, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı, İran´ın ihlal ettiği gerekçesiyle İran´a yönelik sürekli bir suçlama baskısı yaptıkları yazıldı.
 
Kaynak, Tasnim haber ajansına İsrail ve ABD´nin Amano´nun ölüm haberini cenazesinden sonra birkaç gün gizli tuttuklarını da iddia etti.
 
10 yıldır IAEA´nın başında olan Amano´nun, geçtiğimiz 18 Temmuz´da hayatını kaybettiği ve Amano´ya 22 Temmuz´da ailesinin katılacağı küçük bir cenaze töreni düzenleneceği açıklanmıştı.
 
Görev süresi 2021 yılında dolan 72 yaşındaki Amano´nun açıklanmayan bir hastalık nedeniyle görevi gelecek Mart ayında, planlanandan erken bırakacağı açıklanmıştı.

Dünyanın gözü bölgede: Çin ve Rus bombardıman uçakları...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

S-400'de birinci grup sevkiyat tamam, sırada SAMP-T var

S-400'de birinci grup sevkiyat tamam, sırada SAMP-T var

İran medyası: ABD ve İsrail öldürdü

İran medyası: ABD ve İsrail öldürdü

Yılda sadece 6 ay yenebiliyor... 3 asırlık lezzet

Yılda sadece 6 ay yenebiliyor... 3 asırlık lezzet

Galatasaray transferde hız kesmiyor

Galatasaray transferde hız kesmiyor

35 bin kişilik orduyla Türk askerinin yanındalar

35 bin kişilik orduyla Türk askerinin yanındalar

'Karar uzun sürmez, Türkiye'yi gözden çıkaramazlar'

'Karar uzun sürmez, Türkiye'yi gözden çıkaramazlar'

ABD-Türkiye S-400 gerginliğinde adı geçmişti... FETÖ lobicisi: Bilal Ekşili

ABD-Türkiye S-400 gerginliğinde adı geçmişti... FETÖ lobicisi: Bilal Ekşili

'Bunu değerlendirmek için seferber olmalıyız'

'Bunu değerlendirmek için seferber olmalıyız'
 

POPÜLER HABERLER

İşte Başkan Erdoğan ve Hakan Atilla arasında geçen telefon görüşmesi

İşte Başkan Erdoğan ve Hakan Atilla arasında geçen telefon görüşmesi

Rum kesimini kızdıracak çalışmalar hız kazanıyor

Rum kesimini kızdıracak çalışmalar hız kazanıyor

600 yıldır sürüyor, 20 bin kişi katıldı...

600 yıldır sürüyor, 20 bin kişi katıldı...

Kaçak kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı

Kaçak kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA