İran medyası: ABD ve İsrail öldürdü

İran´da yayın yapan özel haber ajansı Tasnim, Amano´nun İran´ın nükleer programına karşı gerçekle ilgisi olmayan suçlar üretmediği gerekçesiyle ABD´nin büyük baskısı altında olduğunu; bu nedenle suikast sonucu öldürüldüğünü iddia etti.

Adı açıklanmayan bir kaynak haber ajansına, Amano´nun, İran´ın nükleer programına karşı sahte bir dosya açması için uzun süredir ABD ile İsrail´in ağır baskısı altında olduğunu söyledi.

Haberde ayrıca, Trump hükümeti ve İsrail rejiminin Amano´ya, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı, İran´ın ihlal ettiği gerekçesiyle İran´a yönelik sürekli bir suçlama baskısı yaptıkları yazıldı.

Kaynak, Tasnim haber ajansına İsrail ve ABD´nin Amano´nun ölüm haberini cenazesinden sonra birkaç gün gizli tuttuklarını da iddia etti.

10 yıldır IAEA´nın başında olan Amano´nun, geçtiğimiz 18 Temmuz´da hayatını kaybettiği ve Amano´ya 22 Temmuz´da ailesinin katılacağı küçük bir cenaze töreni düzenleneceği açıklanmıştı.

Görev süresi 2021 yılında dolan 72 yaşındaki Amano´nun açıklanmayan bir hastalık nedeniyle görevi gelecek Mart ayında, planlanandan erken bırakacağı açıklanmıştı.