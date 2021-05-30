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Dünya

İran Merkez Bankası Başkanı görevinden alındı

İran'da 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığı onaylanan Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti'nin görevinden alındığı bildirildi.

AA30 Mayıs 2021 Pazar 19:50 - Güncelleme: 30 Mayıs 2021 Pazar 19:51
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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından onaylanan Himmeti, Bakanlar Kurulunca görevden alındı.

Himmeti'nin tüm yetkilerinin Merkez Bankası Başkan Vekili Ekber Kemicani'ye verildiği aktarıldı.

Himmeti, Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Veliyullah Seyf'in yerine Merkez Bankası Başkanlığına atanmıştı.

Merkez Bankası Başkanı Himmeti, AKK tarafından Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylıkları onaylanan 7 kişi arasında yer almayı başarmıştı.

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