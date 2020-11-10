star.com.tr 10 Kasım 2020 Salı 20:02 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 20:02

Facebook ile çalışan sosyal medya analiz firması Graphika'nın hazırladığı raporda, dünyanın farklı yerlerinde, koordine olarak açılan ve yönetilen sahte hesap ağlarının olduğu bildirildi.

Söz konusu raporda İsrail Başbakanı Netanyahu karşıtı protestoları destekleyen bir ağ grubu olduğu vurgulandı. İsrail yönetimi, bu araştırmanın İran’ın Netanyahu muhaliflerini desteklediğine yönelik bir kanıt olduğunu öne sürerek raporu ele geçirdi.

12 Facebook hesabı, iki Facebook sayfası ve 307 Instagram hesabı İsrail ve Irak'taki protestolarla ilgili İbranice ve Arapça içerik paylaşıldıktan sonra kapatıldı.

Facebook konuya ilişkin, "Bu ağı kaldırdığımızda, kitle oluşturulma aşamasındaydı. Ağ, İsrail ve Irak'ta olduğu iddia edilen hayali şahıslar geliştirmek için sahte hesaplar kullandı" açıklamasında bulundu.

Kapatılan hesaplar hakkında yapılan incelemelerde, ABD-Suudi bağlarına ilişkin paylaşımların yanı sıra, İsrail’in Kovid-19 sürecini kötü yönetmesi ile ilgili içerikler yer aldı. Bunun yanında, İsrail Başbakanı Netanyahu karşıtı gösterilere de destek verilmesi, dikkate alınan unsurlar olarak değerlendirildi.

star.com.tr