İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2025 Cumartesi / 17 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2388
  • EURO
    38,0197
  • ALTIN
    3360.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran: Mevcut Suriye yetkilileriyle dolaylı olarak temas halindeyiz
Dünya

İran: Mevcut Suriye yetkilileriyle dolaylı olarak temas halindeyiz

İran'ın Suriye Özel Temsilcisi Muhammed Rıza Rauf Şeybani, ülkesinin yeni Suriye yönetimiyle dolaylı yoldan görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 17:18 - Güncelleme:
İran: Mevcut Suriye yetkilileriyle dolaylı olarak temas halindeyiz
ABONE OL

İran devlet televizyonuna göre, İran Dışişleri Bakanlığının Suriye Özel Temsilcisi Şeybani, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin Tahran ile Şam arasında mesaj alışverişi yapıldığına ilişkin açıklamalarını doğruladı.

"BİZE DE MESAJLAR ULAŞMIŞTIR"

Şeybani, "İran, mevcut Suriye yetkilileriyle dolaylı olarak temas halindedir ve bize de mesajlar ulaşmıştır." dedi.

Suriye'deki gelişmelere ve Suriye ile ilişkilerin yeniden tesisine ilişkin İran'ın bakışının ileriye dönük olduğunu söyleyen Şeybani, "Suriye'deki gelişmeleri dikkatle izliyoruz ve uygun zamanda kendi kararımızı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.