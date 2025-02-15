İran: Mevcut Suriye yetkilileriyle dolaylı olarak temas halindeyiz

İran devlet televizyonuna göre, İran Dışişleri Bakanlığının Suriye Özel Temsilcisi Şeybani, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin Tahran ile Şam arasında mesaj alışverişi yapıldığına ilişkin açıklamalarını doğruladı.

Şeybani, "İran, mevcut Suriye yetkilileriyle dolaylı olarak temas halindedir ve bize de mesajlar ulaşmıştır." dedi.

Suriye'deki gelişmelere ve Suriye ile ilişkilerin yeniden tesisine ilişkin İran'ın bakışının ileriye dönük olduğunu söyleyen Şeybani, "Suriye'deki gelişmeleri dikkatle izliyoruz ve uygun zamanda kendi kararımızı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

