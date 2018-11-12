İran milletvekili sayısını 290'dan 330'a çıkarmaya hazırlanıyor

İsfahan Milletvekili, İçişleri ve İl Meclisleri Komisyonu Üyesi Asgar Selimi, yaptığı açıklamada, tasarının 10 gün içinde meclis genel kurulunda görüşülerek oylamaya sunulacağını aktardı.

Milletvekili sayısının 290'dan 330'a çıkarılmasıyla ilgili yasa tasarısının komisyonda kabul edildiğini ve başkanlık heyetine sunulduğunu aktaran Selimi, konuyla ilgili taslağın da incelenmek üzere milletvekillerine dağıtıldığını belirtti.

Selimi, İran Meclisi Haber Ajansı'naki (ICANA) açıklamasında, yeni düzenlemeye göre başkent Tahran başta olmak üzere 20 eyaletin milletvekili sayısının artacağını ifade etti.

Milletvekili sayısının 330'a çıkarılmasının nedeninin sadece kentlerin büyümesi ve nüfusun artması olmadığına dikkati çeken Selimi, bu adımla temsilde adaleti sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.