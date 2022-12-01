İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2022 Perşembe / 8 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6433
  • EURO
    19,4188
  • ALTIN
    1064.4
  • BIST100
    5070.37
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran Milli Takımı'nın mağlubiyetini kutlayan kişi güvenlik güçleri tarafından öldürüldü
Dünya

İran Milli Takımı'nın mağlubiyetini kutlayan kişi güvenlik güçleri tarafından öldürüldü

İran Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'na, ABD'ye yenilerek veda etmesini kutlayan bir protestocunun, güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

AA1 Aralık 2022 Perşembe 09:56 - Güncelleme:
İran Milli Takımı'nın mağlubiyetini kutlayan kişi güvenlik güçleri tarafından öldürüldü
ABONE OL

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 yaşındaki Mehran Semak, ülkenin kuzeydoğusundaki Gilan eyaletine bağlı Bender Enzeli kentindeki "mağlubiyeti kutlama" gösterisi sırasında öldürüldü.

Açıklamada, Semak'ın kutlamalar sırasında arabasının kornasını çalınca güvenlik güçleri tarafından açılan ateşle başından vurularak öldürüldüğü ifade edildi.

Öte yandan İran Milli Takımı'nın oyuncularından Said İzzetullahi, Instagram hesabından konuya dair paylaşım yaptı. İzzetullahi, öldürülen kişinin çocukluk arkadaşı olduğunu belirtti.

Dünya Kupası için Katar'da bulunan İzzetullahi, yıllar önce birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak, "Dün geceki acı mağlubiyetten sonra senin vefat haberini almak yüreğimi daha çok yaktı. "Eski dostum, bilmelisin ki her geçen gün bu dünyada insanlık daha da azalıyor." ifadelerini kullandı.

Katar'daki Dünya Kupası'nda İran'ın ABD'ye 1-0 yenilgisi sonrası ülkenin çeşitli kentlerinde sokaklara çıkan bazı gruplar, slogan atıp havai fişek ateşleyerek mağlubiyet kutlamaları yapmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, kutlama yapan İranlıların slogan atarak havai fişek ateşlediği, araç konvoyları oluşturdukları görülmüştü.

  • İran Milli Takımı
  • mağlubiyeti kutlama
  • protesto

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.