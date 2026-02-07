İSTANBUL 15°C / 8°C
Dünya

İran müzakereleri sırasında ABD'den gözdağı: Trump'ın Temsilcileri Umman Denizi'ndeki gemiyi ziyaret etti

İran görüşmeleri için Umman'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile Umman Denizi'nde görev yapan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ü ziyaret etti.

7 Şubat 2026 Cumartesi 23:22
İran müzakereleri sırasında ABD'den gözdağı: Trump'ın Temsilcileri Umman Denizi'ndeki gemiyi ziyaret etti
CENTCOM'un açıklamasına göre, Amiral Cooper, Witkoff ve Kushner ile Umman Denizi'nde seyreden uçak gemisindeki mürettebatı ziyaret etti.

İran görüşmeleri için Umman'da bulunan Witkoff ve Kushner'in Cooper ile gemiyi ziyaret etmesi dikkati çekti.

Cooper, söz konusu ziyarete ilişkin, "ABD halkı ile Abraham Lincoln Uçak Gemisi Saldırı Grubu'nun denizcileri ve deniz piyadelerine duyduğumuz inanılmaz gururu paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan ziyarete ilişkin açıklamasında Witkoff, 3 Şubat Salı günü uçak gemisine yaklaşan İran'a ait bir insansız hava aracını düşüren pilotla da konuştuğunu belirtti.

Witkoff, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Çıkarlarımızı savunan, düşmanlarımızı caydıran ve her gün nöbet tutarak dünyaya Amerikan kararlılığını gösteren kadın ve erkek askerlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum." değerlendirmesini yaptı.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERELER

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da yeniden başlamıştı.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için, "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

