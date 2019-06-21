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İran nükleer anlaşmayla ilgili ikinci adımı 7 Temmuz'da atacak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşma kapsamındaki ikinci adımı Avrupa Birliği (AB) ülkelerine verdikleri 60 günlük sürenin dolmasının ardından 7 Temmuz'da atacaklarını söyledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından gündemdeki son gelişmelerle ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Zarif, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin nükleer anlaşmaya taraf olan ülke liderlerine ve kendisinin de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ye gönderdiği mektuplarda, nükleer anlaşma kapsamında iki aşamalı şekilde atacakları adımlar hakkında bilgi verdiklerini aktardı.

Zarif, bu çerçevedeki ilk adımın 8 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Ruhani'nin duyurduğu "taahhütlerin kısmen durdurulması" ile atıldığını, ikinci adımın ise AB ülkelerine verilen 60 günlük sürenin dolmasının ardından 7 Temmuz'da atılacağını belirtti.

 

- "TÜRKİYE İLE TÜM ALANLARDA İŞ BİRLİĞİMİZ VAR"

Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Zarif, iki ülke cumhurbaşkanlarının aldığı karar doğrultusunda stratejik ilişkileri ele almak üzere İsfahan'da bir araya geldiklerini ifade etti.

Görüşmede ikili ilişkileri ve uluslararası konuları ele aldıklarını kaydeden Zarif, "Türkiye ile tüm alanlarda iş birliğimiz var. Çavuşoğlu ile siyasi, ekonomik, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunduk." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsfahan'daki temaslarının ardından İran'dan ayrıldı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azalttığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

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