08.01.2020 07:11 - Güncelleme: 08.01.2020 07:17

Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenledi. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da saldırıyla ilgili görüntüleri paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta Irak'a gelerek, Ayn el Esed Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti.

"ABD YANIT VERİRSE ÇOK DAHA SERT VE EZİCİ KARŞILIK VERİLECEK"



İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle gerçekleştirilen saldırıya ABD'nin yanıt vermesi halinde, "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceğini açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de uyarıldığı açıklamada, "Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır. İşledikleri suçta siyonist rejimi de suçlu ABD rejiminden ayrı tutmuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD halkına ise bölgedeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi.

İRAN MEDYASI: ABD'NİN IRAK'TAKİ ÜSSÜNE İKİNCİ DALGA FÜZE SALDIRISI BAŞLADI

İran medyası, ABD'nin Irak'taki üssüne yönelik "ikinci dalga" füze saldırısının başladığını duyurdu.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF: SAVAŞ İSTEMİYORUZ ANCAK SALDIRIRLARSA KENDİMİZİ KORUYACAĞIZ



İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif, ABD'nin Irak'taki üslerine düzenlenen saldırılara ilişkin, "Biz gerginlik veya savaş istemiyoruz, ancak herhangi bir saldırı olursa buna karşı kendimizi koruyacağız." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'ın gerginlik veya savaş istemediğini ancak herhangi bir saldırıya karşı kendisini savunacağını bildirdi.

Zarif, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından ABD'nin Irak'taki üslerine düzenlenen saldırılarla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Gerçekleştirdikleri saldırıların uluslararası yasalara uygun olduğunu savunan Zarif, "İran, vatandaşlarına ve üst düzey yetkililerine yönelik korkakça silahlı saldırıya karşı kendini savunmak için, BM Sözleşmesinin 51'inci maddesi uyarınca tedbirler aldı ve sonuçlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, "Biz gerginlik veya savaş istemiyoruz, ancak herhangi bir saldırı olursa buna karşı kendimizi koruyacağız." ifadesini kullandı.

İRAN'DAN ABD'YE 'BÖLGEMİZDEN ÇEKİLİN' UYARISI



İran Devrim Muhafızları Ordusu Sarallah Karargahı Komutan Vekili İsmail Kevseri, "Bu gece atılan adım başlangıçtı, ABD'liler bölgeyi terk etmeleri gerektiğini bilmeliler." dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sarallah Karargahı Komutan Vekili İsmail Kevseri, ABD'nin bölgeden çekilmesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde Washington'un her adımına karşılık vereceklerini söyledi.

İran medyasına göre, ABD üslerine düzenlenen saldırılarla ilgili açıklama yapan Kevseri, "Yapmayacağımız bir şeyi söylemeyiz. Bu gece atılan adım başlangıçtı. ABD'liler bölgeyi terk etmeleri gerektiğini bilmelidir." ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkililere, Donald Trump'ın İran'a yönelik eylemlerini durdurması için baskı yapma çağrısında bulunan Kevseri, "Aksi halde onların bölgedeki güçleri zarar görür. Attıkları her adıma karşılık verileceğini bilmelidirler. ABD bölgeyi terk etmelidir. ABD'yi rahat bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin yaptırım listesindeki İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi ise Irak'taki hava üslerine yönelik balistik füze saldırısına ilişkin Twitter hesabından "sert intikam" etiketiyle paylaştığı mesajında, "Bölgemizden defolun" ifadesine yer verdi.

Öte yandan İran devlet televizyonu, ABD üslerinin Irak sınırı yakınlarındaki Kirmanşah kentinden fırlatılan katı yakıtlı "Fatih" füzeleriyle vurulduğunu duyurdu.

PENTAGON: 12’DEN FAZLA BALİSTİK FÜZE İLE SALDIRI DÜZENLENDİ



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman yaptığı yazılı açıklamada, "7 Ocak'ta ABD Doğu Yakası saatiyle akşam 5.30 sularında İran, Irak'taki ABD ve koalisyon kuvvetlerine bir düzineden fazla füze ile saldırı düzenledi. Bu füzelerin İran'dan fırlatıldığı ve ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlandırıldığı El Esed üssü ile Erbil üslerini hedef aldığı açıktır. İlk hasarları değerlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hoffman, İran'ın muhtemel saldırılarına karşı Pentagon'un tüm tedbirleri aldığını ve söz konusu iki üssün de İran'ın saldıracağına yönelik belirtiler üzerine teyakkuza geçirilmiş olduğunu kaydetti.

Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenlediğini açıklamıştı. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da saldırıyla ilgili görüntüleri paylaşmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham da Irak'taki ABD üslerine saldırı konusunda Başkan Donald Trump'ın bilgilendirildiğini ve durumun yakından takip edildiğini açıklamıştı.

TRUMP'TAN IRAK'TAKİ 2 ABD ÜSSÜNE SALDIRI SONRASI İLK AÇIKLAMA



ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki 2 ABD üssüne İran tarafından yapılan saldırılara ilişkin, "İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, İran'ın Amerikan üslerine yönelik saldırısı sonrasında Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Saldırı sonrasında Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi ile bir toplantı yapan Trump, paylaşımında seçtiği ifadelerle rahat bir tavır ortaya koymaya çalıştı.

Konuyla ilgili olarak sabah bir açıklama yapacağını belirten Trump, "Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda. Dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz." ifadelerini kullandı.

- FAA'DEN İRAN VE BÖLGESİNDEKİ ABD UÇAKLARINA SINIRLAMA



Öte yandan yazılı bir açıklama yapan ABD Federal Havacılık İdaresi, ABD uçaklarının İran, Irak, İran Körfezi ve Umman Körfezi bölgelerindeki uçuşlarını "acil durum" sebebiyle geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

ABD ile İran arasında artan gerilim ve İran'ın son füze saldırıları dolayısıyla söz konusu bölgedeki sivil havacılık faaliyetlerinin tehlikeli bir boyuta taşınabileceğine atıfta bulunan kurum, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.