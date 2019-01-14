İran: Fetih Havaalanı'nda yaşanan kaza sonucunda 1 kişi hariç tüm mürettebat hayatını kaybetti

İran Ordusu Sözcüsü Emir Taki Hani, İran’ın Elburz eyaletinin Kerec şehrinde düşen uçakla ilgili açıklamalarda bulundu. Hani, "Et yükü taşıyan ve Kerec’in Fetih Havaalanı'na düşen uçak, ‘Halka destek’ projesi çerçevesinde verilen görevi yerine getirmek için Kırgızistan’dan ülkemize doğru kalkış yapmıştı. Ancak Fetih Havaalanı'nda yaşanan kaza sonucunda 1 kişi hariç tüm mürettebat hayatını kaybetti" ifadelerine yer verdi.

İranlı yetkili açıklamasının devamında kazanın nedenleriyle ilgili henüz kesin bir bilginin bulunmadığını dile getirerek, "Uzmanlarımız olay yerinde bulunuyor. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra sonucu halkımıza bildireceğiz" şeklinde konuştu.

15 kişilik mürettebatı olan Boeing 707 tipi kargo uçağı, Peyam Havaalanı'nda inmesi gerekiyorken pilotun 'yanılması' sonucunda söz konusu havaalanına yakın bir konumda bulunan Fetih Havaalanı'na inmeye çalıştığı sırada havaalanının duvarında çarptı. Kazanın ardından alevlenen uçakta, pilot dışında diğer 14 kişilik mürettebat yaşamını yitirdi.