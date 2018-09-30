Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran ordusu top atışlarıyla Kuzey Irak'ı vurdu

İran Ordusunun, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil’e bağlı Sidekan kasabasındaki dağlık bölgeleri top atışlarıyla vurduğu bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ndan (İKDP) yapılan açıklamada, öğlen İran ordusuna bağlı topçu birliklerinin, Erbil-İran sınır bölgesinde bulunan Sidekan kasabasına bağlı Sakar ve Berbizin dağlarında bulunan İKDP kamplarını hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, top atışlarının herhangi bir kayba yol açmadığı ifade edildi.

İran güçlerinin 8 Eylül'de Erbil'de faaliyet gösteren İKDP'ye ait kampa düzenlediği saldırıda, aralarında üst düzey isimlerin de olduğu 16 İKDP'li ölmüş, yaklaşık 40 kişi yaralanmıştı.

İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen İKDP, İran'dan çekilmesinin ardından 1991'den bu yana KDP ve KYB'nin kendilerine verdiği kamplarda ikamet ediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA