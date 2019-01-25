İran, İsrail'e 12 bin askerlik tatbikatla mesaj verdi

İran devlet televizyonu, ordunun yaklaşık 12 bin askerin katılımıyla bir piyade tatbikatı düzenlediğini duyurdu.

General Nozar Nemati, İsfahan'da yapılacak tatbikatın 190 kilometrelik alanda yapılacağını ve iki gün süreceğini belirtti. Nemati, tatbikat kapsamında kara kuvvetlerinin yeni saldırı taktikleri deneyeceğini ifade etti.

İran düzenli olarak askeri gücünü ve ordusunun saldırı/savunma hamlelerine hazır olduğunu göstermek için sık sık tatbikatlar gerçekleştiriyor. Uzmanlar, tatbikatların İran'ı bölgesel tehdit olarak gören İsrail ve ABD'ye mesaj niteliği taşığını belirtiyor.