İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2022 Çarşamba / 27 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1358
  • EURO
    18,051
  • ALTIN
    1021.02
  • BIST100
    3119.36
Dünya

İran Ordusunun 1401 İHA Tatbikatı başladı

İran Ordu Komutanı Amiral Mahmud Musevi, 'İran Ordusu 1401 İHA Tatbikatı'nın başladığını söyledi.

AA24 Ağustos 2022 Çarşamba 11:38 - Güncelleme:
ABONE OL

İran devlet televizyonuna konuşan Musevi, iki gün sürecek tatbikat hakkında bilgi verdi.

Musevi, "İran Ordusu İHA Tatbikatı'nda belirlenmiş hedefler tespit edilecek ve insansız hava araçlarıyla imha edilecek." dedi.

Bir savaş simülasyonu niteliğinde olacak askeri tatbikat alanına elektronik harp sistemlerinin yerleştirildiğini dile getiren Musevi, tatbikata ülke genelinden 150'den fazla İHA'nın katıldığını ifade etti.

İranlı komutan, tatbikatta İHA'ların uçuş sürekliliğinin derecesi, kontrol sistemleri ile savaş kabiliyetlerinin test edileceğini kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.