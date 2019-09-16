24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7311
  • 6,3052
  • 275.258
  • 102590
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran ortak doğal gaz sahasında Katar'dan fazla gaz çıkaracak

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ortak Güney Pars Doğal Gaz Sahası'nda ilk defa Katar'dan fazla doğal gaz çıkaracaklarını ve günlük üretimin 790 milyon metreküpe çıkacağını söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkent Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri başkanlığında yapılan Direniş Ekonomisi Komutanlığı Merkezi Toplantısı'na katılan Zengene, burada Petrol Bakanlığının çalışmalarıyla ilgili rapor sundu. 
 
Zengene, dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen, Katar ile ortak Güney Pars Doğal Gaz Sahası'nda İran'ın ilk defa Katar'dan daha fazla gaz çıkaracağını belirtti. 
 
Yapılan yeni bölümlerin tamamlanmasıyla İran'ın Güney Pars'ta günlük doğal gaz üretiminin yaklaşık 790 milyon metreküpe çıkacağını aktaran Zengene, Katar'ın buradan çıkardığı doğal gaz miktarının ise 620 milyon metreküp olduğunu ifade etti.
 
ABD yaptırımlarının İran'ın petrol üretimini durduramayacağını savunan Zengene, ülkesinin 2019'un nisan ile mayıs aylarında günlük 63 milyon metreküp doğal gaz ihraç ettiğini, bunun 38 milyonunun da Irak'a yapıldığını kaydetti. 
 
- Güney Pars Doğal Gaz Sahası
 
Basra Körfezi'nde bulunan ve İran ile Katar arasında paylaşılan 9 bin 700 kilometrekarelik Güney Pars Doğal Gaz Sahası, İran'ın gaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.
 
Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) verilerine göre, 14 trilyon metreküp gaz ve 18 milyar varil gaz kondensatı rezervlerine sahip olduğu tahmin edilen Güney Pars Doğalgaz Sahası, dünyada bilinen doğal gaz rezervlerinin de yüzde 8'ini barındırıyor.
 
İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, 6 Şubat'ta devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Güney Pars'ta günlük 610 milyon metreküp gaz elde edildiğini duyurmuştu.
 
ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları nedeniyle Fransa'nın enerji şirketi Total Güney Pars'taki yatırımlarını çekerek üstlendiği projeleri Çin Ulusal Petrol Şirketi'ne (CNPC) devretmişti. CNPC'nin de yaptırımlar nedeniyle Güney Pars'taki yatırımlarını askıya aldığı belirtiliyor.

Su-35 savaş uçağı İstanbul semalarında

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Diyarbakır'da terör saldırısıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da terör saldırısıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Katar Suudi Arabistan'a yönelik saldırıyı kınadı

Katar Suudi Arabistan'a yönelik saldırıyı kınadı

Trump'tan İran'a Aramco suçlaması

Trump'tan İran'a Aramco suçlaması

Trafikteki araçların arasına yıldırım düştü

Trafikteki araçların arasına yıldırım düştü

'En büyük tehlike PKK/YPG'dir'

'En büyük tehlike PKK/YPG'dir'

TEM Otoyolu'nda korkutan yangın

TEM Otoyolu'nda korkutan yangın

Saldırıdan yaralı kurtuldu, katliamı anlattı: Sivilleri bilerek hedef aldılar

Saldırıdan yaralı kurtuldu, katliamı anlattı: Sivilleri bilerek hedef aldılar

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! O terörist öldürüldü

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! O terörist öldürüldü
 

POPÜLER HABERLER

Beğendiği aracı kontrol ederken bir anda gaza basınca...

Beğendiği aracı kontrol ederken bir anda gaza basınca...

Hobi olarak başladı, şimdi Avrupa ülkelerine gönderiyor

Hobi olarak başladı, şimdi Avrupa ülkelerine gönderiyor

Türk sınırları onlara emanet! Teröristlere geçit vermeyecekler

Türk sınırları onlara emanet! Teröristlere geçit vermeyecekler

Uçan Araba Cezeri’nin TEKNOFEST’ten ilk görüntüleri

Uçan Araba Cezeri’nin TEKNOFEST’ten ilk görüntüleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA