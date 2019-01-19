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İran Pakistan sınırı yakınlarında radar istasyonu kurdu

İran, ülkenin güneydoğusunda yerli imkanlarla üretilen bir radar istasyonunu açtı.

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İran devlet televizyonu, Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde inşa edilen radar istasyonunun açıldığını duyurdu.

"Vahdet-i Beyrek" adı verilen radar istasyonu, Hatemu'l Enbiya Hava Savunma Üssü Komutanı Tuğgeneral Ali Rıza Sabahi Ferd'in katıldığı törenle açıldı.

Pakistan sınırına yakın noktada inşa edilen radar istasyonunun tamamen yerli imkanlarla üretildiği belirtildi ancak özellikleri hakkında bilgi paylaşılmadı.

İran'ın Pakistan sınırı son yıllarda bölgedeki silahlı gruplarla İran güvenlik güçleri arasında çatışmalara sahne oluyor.

ABD'nin, Afganistan ve Pakistan'daki silahlı grupları bahane ederek insansız hava araçlarıyla bölgede yürüttüğü keşif faaliyetleri Tahran yönetimi tarafından güvenlik tehdidi olarak görülüyor.

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