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Dünya

İran-Pakistan sınırında çatışma: 10 sınır muhafızı hayatını kaybetti

İran'ın Pakistan sınırındaki Taftan ilçesinde emniyet güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 10 sınır muhafızı hayatını kaybetti.

IHA26 Ekim 2024 Cumartesi 21:46 - Güncelleme:
İran-Pakistan sınırında çatışma: 10 sınır muhafızı hayatını kaybetti
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İran'ın Pakistan sınırındaki Taftan ilçesinde emniyet güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 10 sınır muhafızı hayatını kaybetti.

EMNİYET GÜÇLERİ İLE TERÖRİSTLER ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Taftan ilçesinde terör saldırısı gerçekleşti. Gohar Kuh bölgesinde devriye görevindeki emniyet güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 10 sınır muhafızı hayatını kaybetti. Saldırıyı ise Ceyş ül-Adl terör örgütü üstlendi.

KAPSAMLI SORUŞTURMA TALİMATI VERİLDİ

Olayın ardından bölgeye güvenlik ekipleri gönderilirken, İçişleri Bakanı Abdülrıza Rahmani, yetkililere saldırının detaylı şekilde araştırılması ve olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi yönünde talimat verdi.

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