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Dünya

İran para karşılığında 4 mahkumu serbest bıraktı!

İran ile ABD'nin karşılıklı 4 mahkumun takası ve İran'ın yaptırımlar nedeniyle bloke edilen parasının serbest bırakılması konusunda anlaştığı bildirildi.

AA4 Ekim 2022 Salı 13:49 - Güncelleme:
İran para karşılığında 4 mahkumu serbest bıraktı!
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İran'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'ne yakınlığıyla bilinen yarı resmi Noor News haber sitesine göre, İran ile ABD arasında mahkum takası konusunda anlaşma sağlandı.

Haberde İran'daki 4 mahkumun ABD'deki 4 mahkum ile takası ve İran'ın başka ülkelerde yaptırımlar nedeniyle bloke edilen parasının serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Anlaşma uyarınca İran'ın yaptırımlar nedeniyle Güney Kore'de bloke edilen parasının bölgedeki başka bir ülkenin banka hesabına aktarılması kararlaştırıldı.

Paranın hangi ülkenin banka hesabına yatırılacağı konusunda ise herhangi bir açıklamada bulunulmadı.

ABD ile İran daha önce yaptırımlar nedeniyle bloke edilen paranın geri ödenmesi konusunda müzakereler yürütmüş, paranın hangi ülkedeki bankaya yatırılacağı konusu kararlaştırılmamıştı.

İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salih Abadi, 7 milyar dolar paranın serbest bırakılmasına dair dün yaptığı açıklamasında Dışişleri Bakanlığı'nın girişim ve koordinasyonu ile ilerleme kaydedildiğini, ilerleyen günlerde güzel haberler verileceğini açıklamıştı.

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