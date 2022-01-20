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Dünya

İran Petrol Bakanı Cevad Uci: Rusya ile önemli anlaşmalar imzaladık

İran Petrol Bakanı Cevad Uci, Rusya ile enerji alanında önemli anlaşmalar imzaladıklarını ve bunun sonuçlarını yakında göreceklerini söyledi.

AA20 Ocak 2022 Perşembe 11:48 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 11:48
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İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Uci, Rus mevkidaşı Nikolay Şulginov ile Moskova'da yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Bir ay önce enerji konusunda kapsamlı bir plan hazırlayarak Rus şirketlere sunduklarını dile getiren Uci, "Rusya ile enerji alanında önemli anlaşmalar imzalandı. Rusya'nın birçok büyük şirketiyle petrol ve doğal gaz sahalarının genişletilmesi, petrol rafinerilerinin kurulması ve teknoloji aktarımı ile ilgili iyi anlaşmalar yapıldı." ifadelerini kullandı.

Uci, Rusya makamları ve enerji şirketleriyle yaptıkları anlaşmaların sonuçlarının yakında görüleceğini ifade etti.

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