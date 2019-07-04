İran, İngiltere Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

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İran, petrol tankerinin alıkonulması nedeniyle İngiltere Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

İran, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin alıkoyduğu petrol tankeri nedeniyle İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Macaire'ı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

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İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'ye bağlı İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetiminin İran'a ait petrol tankerini alıkoyması nedeniyle İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'ı bakanlığa çağırdı.
 
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a ait petrol tankerinin Cebelitarık Boğazı'nda İngiliz deniz kuvvetleri tarafından alıkonulmasının ardından İngiltere'nin Tahran Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını aktardı. 
 
Musevi, İran'a ait petrol tankerinin Cebelitarık'ta İngiliz güçleri tarafından "kanunsuz bir şekilde alıkonulduğunu" savundu.
 
Cebelitarık Özerk Hükümet Başkanı Fabian Picardo, sabahın ilk saatlerinde Cebelitarık liman görevlileri ve ona bağlı memurların yasayı uygulayarak sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla Suriye'ye ham petrol götüren bir tankeri durduklarını, tanker ve yükünün alıkonulduğunu bildirmişti.
 
"Grace 1" adlı geminin, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulduğunu vurgulayan Picardo, "Grace 1'in Suriye'de Banyas rafinerisine ham petrol taşıdığına inanmak için geçerli sebeplerimiz var. Bu rafineri, Suriye'ye karşı AB yaptırımlarına tabi bir işletmeye ait." ifadesini kullanmıştı.
 
AB, Suriye'ye karşı yaptırım kararını 2011 sonunda alırken, petrol ambargosunu da içeren yaptırımlarını 1 Haziran 2020'ye kadar uzatmıştı.

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