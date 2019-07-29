İran Atom Enerjisi Kurumu, 2015’teki uluslararası nükleer anlaşmanın imzalanmasının ardından ara verilen Arak’taki nükleer tesislerde çalışmalara yeniden başlanacağını duyurdu. Buna göre Arak ağır su reaktörü yeniden çalışmaya başlayacak. Plütonyum üretiminde kullanılan ağır su reaktörleri nükleer silahların yakıtı olarak kullanılıyor. Yapay olarak elde edilen plütonyum, dünyadaki en toksik element olarak biliniyor. ABD’nin 2015 nükleer anlaşmasından çekilmesi ve İran’a yaptırımlar uygulamasının ardından, Tahran anlaşmanın yükümlülüklerini bırakacağını duyurmuştu.

KURTARMA TOPLANTISI

Nükleer anlaşmayı ABD’nin tek taraflı çekilmesinin ardından kurtarmak isteyen ülkeler dün Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir araya geldi. Anlaşmanın tarafı olan İran, Çin, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere ve AB'den üst düzey yetkililer, ABD yaptırımlarını aşıp İran ile ticarete devam edebilmek için kurdukları INSTEX adlı mekanizmanın işleyişine ilişkin görüşmeler yaptı.

(Akşam)