İran'da petrol fiyatlarına artışını protesto eden gösteriler devam ediyor. Protestolar sırasında İran bir çok kişiyi tutukladı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre prtoestolar sırasında CIA adına bilgi topladığı iddia edilen 8 kişi tutuklandı.

İran istihbaratı tarafından bir süredir takip edilen şahısların ülkeye protestoları takip eden gazeteciler olarak girdikleri aktarıldı.

Yapılan açıklamada yakalanan şahısların ABD'ye, protestolarla ilgili raporlar hazırlamak video görüntülemek kanıtlar hazırlamak olduğu iddia edildi.

Şahısların 6 tanesinin protestolar sırasında tutuklandığı diğer 2 kişininse ülkeden ayrılmak üzereyken yakalandığı söylendi.